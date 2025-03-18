Ordu'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol, şehitler Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti ve Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün ailelerine, gaziler Piyade Uzman Çavuş Bekir Yılmaz, Jandarma Uzman Çavuş Enver Ulu ve Jandarma Er Yunus Çökük'e madalya ile beratları takdim etti.

Şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Vali Erol, madalyanın millet için yapılan fedakarlığın ve gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu söyledi.

Vatan için aziz canlarını feda eden kahraman şehitlerin kıymetli aileleri ile gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen gazilere, milletin şükran duygularının bir ifadesi olarak Devlet Övünç Madalyası takdim ettiklerini belirten Erol, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kıymetli gazilerimiz sizler devletimize, milletimize emanetsiniz. Her daim yanınızdayım. Vatanın istiklali, milletimizin istikbali için aziz canlarını feda eden şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı İkmal Albay Hakan Oktay, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sait Akman, Ordu Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.