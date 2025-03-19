Ordu'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç, A.A. ve S.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, ceza infaz kurumuna gönderildi.
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