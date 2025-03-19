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        Ordu'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:30
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        Ordu'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.

        Şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Ç, A.A. ve S.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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