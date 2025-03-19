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        Ordu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:56 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:08
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        Ordu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Ordu Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami'de teravih namazının ardından bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, İsrail'in on yıllardır Gazze ve Filistin'de çok büyük zulümler yaptığını söyledi.

        Yücedağ, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına uymayarak saldırılarını sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

        "Ateşkes süreci içinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan apertheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi."

        Tüm dünya halklarının tepkisini açıkça göstermesi gerektiğini dile getiren Yücedağ, "Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." dedi.

        Yücedağ, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerini tüm güçleriyle sürdüreceklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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