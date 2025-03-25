AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da konuştu:

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sokağı provoke etmeye çalışanlara karşı, burada toplumumuzu germeye, birlik ve beraberliğimizi zedelemeye çalışanlara karşı biz de vakarlı duracağız, kararlı duracağız, cesur duracağız. Bunların provokasyonuna karşı asla ama asla imkan vermeyeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.

Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Büyükgümüş, "Her türlü demokratik geleneği, kültürü ayaklar altına alarak, gençlik yıllarından başlayarak hayatında hukuksuz, haksızca çıkar ve imtiyaz elde etmeyi kendisine hak gören bir şahısla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Büyükgümüş, son süreçte mahkemeler vasıtasıyla bu gündemin yoğunlaştığını gördüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımızda diplomasıyla ilgili bir dava, Büyükşehir Belediyesinin yolsuzluğuyla ilgili açılan davalar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kongresiyle ilgili ortada çeşitli iddialar var. Tüm bunlara baktığımızda bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Mahkemelere başvurup ellerinde bilgi ve belgelerle 'bu bizim belediye başkanının diploması doğru değil' diyen Cumhuriyet Halk Partililer. 'Yaptığı yolsuzluklarla, arsızlıklarla kamu kaynaklarını çarçur ediyor' diyen Cumhuriyet Halk Partililer. 'Bizim büyük kongremizde bir takım alışverişler yaşandı, delegeler tesir altına alındı, haksız ve hukuksuz işler yapıldı' diyenler Cumhuriyet Halk Partililer."

"Mahkemelere başvuruyorlar. Bunlarla ilgili bilgi ve belgelerini mahkemede kendileri ifade ediyorlar ve savunuyorlar" diyen Büyükgümüş, "Maalesef bu şahıs da diyor ki 'bunlar araştırılmasın. Bunların üzerine gidilmesin'. Böyle bir şey mümkün mü? Senin partililerin seni mahkemeye şikayet edecek, çok ciddi iddialarda bulunacak ama bunun üstüne kimse gitmeyecek, bunları araştırmayacak. Bu kendini hukukun üstünde görmektir. Kendini millet iradesinin üstünde görmektir." ifadelerini kullandı.

- "Gelişmeleri hassas bir şekilde takip ediyoruz"