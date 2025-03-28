Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendirecek

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda sofralarda yer alacak coğrafi işaret tescilli Ordu fındıklı burma tatlısı ve yöresel yiyeceklerin üretimi için mesai harcıyor.

Ünye Kadın Kooperatifindeki (ÜNKA) kadınlar, coğrafi işaret tescilli Ordu fındıklı burma tatlısı, su böreği ve karalahana gibi lezzetlerin üretimini bayram öncesinde gelen talep nedeniyle artırarak sürdürüyor.

Kooperatif koordinatörü Sebile Gelmez, AA muhabirine, mutfaklarında sadece yöreye özgü tatların üretimi için çalıştıklarını söyledi.

İlgi gören Ordu fındıklı burma tatlısını daha fazla üretmeye çalıştıklarını anlatan Gelmez, şöyle devam etti:

"Bu tatlının en büyük özelliği, yörenin fındığını kullanmamız. Karalahana sarması yapıyoruz. Karalahana zaten Karadeniz'in olmazsa olmazı. Herkesin bahçesinde vardır. En organiğinden burada haşlayıp hep beraber içini hazırlıyoruz. Annelerimizin yaptığı gibi sarıyoruz. Buraya özgü tarifi olan çok güzel orijinal bir su böreğimiz var. Onda da yine yörenin köy tavuğu yumurtasını kullanıyoruz. İçeriğinde köy tereyağı kullanıyoruz. En büyük lezzetini yörenin ürünleri olmasından alıyor."

- "Lezzeti bilenler geliyorlar" ÜNKA Kooperatifi Başkanı Nazlı Tavlı da bayram dolayısıyla hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi. Kadınlarla imece usulü çalıştıklarını anlatan Tavlı, hem evlerinin bayram hazırlıklarını hem de sipariş aldıkları ürünleri yaptıklarını belirtti. Tavlı, kadınların bu çalışmayla ev ekonomisine katkıda bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda bayram hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hazırlıkları yaparken yöresel lezzetlerimize ağırlık verdik. Fındıklı burma tatlısı yapıyoruz. Karalahana dolması, su böreği var. Lezzeti bilenler geliyorlar, tavsiye ediliyor. Tepsi tepsi börekler açıyoruz. Burma tatlıları yapıyoruz. Lahana dolmaları sarılıyor, siparişe göre zeytinyağlı dolma da yapıyoruz. Çalışma saatlerimiz bu yoğunluktan dolayı geç saatlere kadar uzayabiliyor." Kooperatifteki üretim sürecinde yer alan Sende Maral da sipariş üzerine üretim yaptıklarını, yoğun talepten mutluluk duyduklarını ifade etti.