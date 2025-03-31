Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İnkur Mahallesi'nde C.G. (68) idaresindeki 52 BM 236 plakalı otomobil ile İ.K'nin (54) kullandığı 52 FA 057 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.G. (57), D.K. (41), A.K. (54) ve C.G. (71), Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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