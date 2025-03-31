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        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:29
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        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İnkur Mahallesi'nde C.G. (68) idaresindeki 52 BM 236 plakalı otomobil ile İ.K'nin (54) kullandığı 52 FA 057 plakalı otomobil çarpıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.G. (57), D.K. (41), A.K. (54) ve C.G. (71), Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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