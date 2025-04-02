Ordu'da polis yaya geçidinden geçmeye çalışan engelliye eşlik etti

Trafik polisi Özcan, daha sonra tekerlekli sandalyeyi kendisi kullanarak yolun karşısına geçirdi.

Bunun üzerine Özcan, kendisine refakat eden kişiyle engelli birey yaya geçidinden geçerken eşlik etti.

Ordu'da polis memuru, yaya geçidinden geçmeye çalışan engelliye eşlik ederek yardımcı oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.