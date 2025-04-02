Ordu'da polis yaya geçidinden geçmeye çalışan engelliye eşlik etti
Ordu'da polis memuru, yaya geçidinden geçmeye çalışan engelliye eşlik ederek yardımcı oldu.
Ordu'da polis memuru, yaya geçidinden geçmeye çalışan engelliye eşlik ederek yardımcı oldu.
Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Sadi Özcan, Ünye ilçesi Yüceler mevkisinde yaya geçidinde tekerlekli sandalyede bekleyen ortopedik engelli bireyi fark etti.
Bunun üzerine Özcan, kendisine refakat eden kişiyle engelli birey yaya geçidinden geçerken eşlik etti.
Trafik polisi Özcan, daha sonra tekerlekli sandalyeyi kendisi kullanarak yolun karşısına geçirdi.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.