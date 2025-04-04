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        Ordu Valisi Erol'dan Avukatlar Günü mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:15
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        Ordu Valisi Erol'dan Avukatlar Günü mesajı
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        Ordu Valisi Muammer Erol, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erol, mesajında, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen ve hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatların, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

        Hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkının hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarından olduğunu vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

        "Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik laik sistemin temel taşlarından olan yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlık birbirine bağlı müesseselerdir. Bireyleri hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunması ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlar, hukuksal ilişkilerin yürütülmesinde, kamu vicdanının ve adaletin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, adalete duyulan güveni artırmaktadır."

        Vali Erol, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Ordu Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı, meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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