Ordu'da, AA'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı
Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Orduspor 1967 Kulübü, Anadolu Ajansının
Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Orduspor 1967 Kulübü, Anadolu Ajansının
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