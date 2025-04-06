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        Ordu'da, AA'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

        Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Orduspor 1967 Kulübü, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:55
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        Ordu'da, AA'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı
        ABONE OL

        Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Orduspor 1967 Kulübü, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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