Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheli yakalandı

Ordu'da düzenlenen operasyonda faturasız akaryakıt satışı yapan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, K.C'nin batı illerinden temin ettiği faturasız akaryakıtları araç içine yerleştirilen özel yakıt tankları ve bidonlar ile Ordu'nun çeşitli noktalarında sattığı tespit edildi.

Ekiplerin takibe aldığı şüpheli, yürütülen operasyon sonucu satış yaparken suçüstü yakalandı.

Araçta yapılan aramada yetkisiz olarak satışı yapılan ve faturasız olduğu tespit edilen 500 litrelik yakıt tankı, 60 litrelik 6 bidon, akaryakıt ikmalinde kullanılan pompa düzeneği ve 250 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, akaryakıt ve diğer malzemelere ise el konuldu.