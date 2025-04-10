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        Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheli yakalandı

        Ordu'da düzenlenen operasyonda faturasız akaryakıt satışı yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:27
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        Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheli yakalandı
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        Ordu'da düzenlenen operasyonda faturasız akaryakıt satışı yapan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, K.C'nin batı illerinden temin ettiği faturasız akaryakıtları araç içine yerleştirilen özel yakıt tankları ve bidonlar ile Ordu'nun çeşitli noktalarında sattığı tespit edildi.

        Ekiplerin takibe aldığı şüpheli, yürütülen operasyon sonucu satış yaparken suçüstü yakalandı.

        Araçta yapılan aramada yetkisiz olarak satışı yapılan ve faturasız olduğu tespit edilen 500 litrelik yakıt tankı, 60 litrelik 6 bidon, akaryakıt ikmalinde kullanılan pompa düzeneği ve 250 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, akaryakıt ve diğer malzemelere ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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