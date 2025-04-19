Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

Vatandaşların güvenliği için ekiplerin her daim sahada olduğunu vurgulayan Gündoğar, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

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