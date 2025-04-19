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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde heyelan sonucu kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:27
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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde heyelan sonucu kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        İlçenin Zaferimilli Mahallesi yoluna heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklendi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, karın ardından yaşanan heyelanlara yönelik anında müdahaleler yapıldığını söyledi.

        Söz konusu yolun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapandığını belirten Gündoğar, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi ekiplerimiz temizlik çalışmalarını tamamlandı. Yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.

        Vatandaşların güvenliği için ekiplerin her daim sahada olduğunu vurgulayan Gündoğar, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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