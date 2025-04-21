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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:31
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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı otomobil, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi mevkisinde, Ali B'nin kullandığı 28 TK 161 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 52 AEH 811 plakalı otomobilde bulunan Ersan ve Duygu E. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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