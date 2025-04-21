Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı otomobil, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi mevkisinde, Ali B'nin kullandığı 28 TK 161 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 52 AEH 811 plakalı otomobilde bulunan Ersan ve Duygu E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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