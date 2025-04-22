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        Ordu'da ortaokul öğrencisi, kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu

        Ordu'da ortaokul öğrencisi İrem İmamlı'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:07
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        Ordu'da ortaokul öğrencisi, kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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        Ordu'da ortaokul öğrencisi İrem İmamlı'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ulusal kompozisyon yarışmasında Meşebükü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İmamlı'nın birinci olması nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamaları kapsamında Ankara'da bulunan İmamlı'nın, TBMM'de konuşma gerçekleştirdiği aktarıldı.

        İrem İmamlı'yı tebrik eden Vali Muammer Erol, kendisine rehberlik eden öğretmenlerini ve ailesini de kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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