GÜNCELLEME - Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, eşi de kazadan bir süre sonra vefat etti.

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