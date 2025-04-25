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        GÜNCELLEME - Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, eşi de kazadan bir süre sonra vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:46
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        GÜNCELLEME - Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, eşi de kazadan bir süre sonra vefat etti.

        Kardeşler Mahallesi'nde İhsan Bayram (81) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, öğle saatlerinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan İhsan Bayram da aynı hastaneye götürüldü.

        Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bayram çiftinin cenazelerinin, Ulubey ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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