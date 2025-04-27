İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkındalığıyla davranmak gibi bir tarihi sorumluluk var." dedi.

Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Kabakdağı Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'nde yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ve okuduğu mahallede geçen anılarını anlattı.

Ordu'nun bir evladı olmaktan dolayı duyduğu gururu dile getiren Dervişoğlu, Kurban Bayramı'nda bir aksilik olmaması durumunda bayram namazını Kabakdağı Camisi'nde kılacağını ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, bu şenliğin dünü alıp bugüne taşıdığını, bugünleri de yarınlara taşıyabilmek adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Eskiden köyler çok farklıydı. Büyükannelerimiz çok çalışıyorlardı. Maya biriktiriyorlardı, tohum ayırıyorlardı ve onları kilerlerde saklıyorlardı. Mevsimi geldiğinde de o tohumları bahçelerimize ekerek, fide yapıyorlardı. Bu topraklar hepimize baktı." diye konuştu.

O günün şartlarında 10-15 dönüm fındık bahçesi olanların hem çocuklarını okuttuklarını hem de ailelerinin büyümesine katkı sağlayacak nişan ve düğünler yaptıklarını aktaran Dervişoğlu, hepsinin bu bahçelerin sayesinde olduğuna dikkati çekti.

Dervişoğlu, fındığın bölge halkı için önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık Karadeniz için, Kabakdağı Mahallesi ve Fatsa için bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimidir ama köylerde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünden yarınlara taşınması gerekiyor. Tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkındalığıyla davranmak gibi bir tarihi sorumluluk var. Bu nedenle bu şenliği çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum."

Programda, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsü de konuşma yaptı.