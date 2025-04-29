Ordu'da Alzheimer hastasına akıllı saat verildi

Ordu'da, Alzheimer hastası Necmettin Akbaş'a (65) akıllı saat hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesinde yaşayan Akbaş'ın rahatsızlığı sebebiyle daha önce birkaç kez kaybolduğu belirtildi.

Akbaş'ın yakınlarının, Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Saat Projesi'nden yararlanmak amacıyla talepte bulunduğu vurgulanan açıklamada, saatin aileye ulaştırdığı ve kullanımının anlattığı kaydedildi.

Necmettin Akbaş'ın oğlu Tayfun Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, "Bu saate çok ihtiyacımız vardı. Babamızı bulmakta zorlanıyorduk. Başına daha kötü bir şey gelmesinde de çok korkuyorduk. Saat sayesinde babamın yerini daha kolay tespit edebileceğiz. Bu imkanı bize sunanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.