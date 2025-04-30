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        Ordu'dan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Ordu'dan 291 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:34
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        Ordu'dan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Ordu'dan 291 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        İlahilerin okunduğu programda İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

        Kutsal topraklara uğurlanan Müsebbiye Ok, AA muhabirine, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

        Gitmek için 13 sene beklediğini dile getiren Ok, "Kısmet bugüneymiş. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte gidiyorum. İkimizin de kağıdı çıktı." dedi.

        Eşiyle yola çıkan Turan İlhan ise "15'inci yılda çıktı, ilk defa gidiyorum. Çok büyük heyecanım var. Gittiğimiz yer itibariyle 15 yıl bekleyenin heyecanı olur herhalde. Çok güzel topraklara gidiyoruz. Allah hayırlı eyler inşallah bütün arkadaşlara." diye konuştu.

        Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ile hacı adaylarının aileleri katıldı.

        Öte yandan Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda hacı adaylarına yönelik uğurlama programı organize edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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