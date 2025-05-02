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        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:07
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        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Ortayılmazlar Mahallesi'nde bir kafede oturan Ö.S'ye, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen O.G. tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan Ö.S, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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