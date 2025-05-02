Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Ulubey Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ve yanında bulunduğu belirtilen Gizem S'den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada Süleyman E'nin otomobilini, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde buldu.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kanyon çevresinde ve suda arama çalışması başlatan ekiplere, dalgıçlar da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        Kayıp, biri kadın 2 arkadaş her yerde aranıyor
        Kayıp, biri kadın 2 arkadaş her yerde aranıyor
        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı
        Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı
        Nesine 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK'da hedef 2. Lig
        Nesine 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK'da hedef 2. Lig
        Ordu'dan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Ordu'dan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler öğrencilerle buluştu
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler öğrencilerle buluştu