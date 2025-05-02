Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 4 çocuk babası Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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