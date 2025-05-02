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        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:17
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        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan 4 çocuk babası Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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