Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübünü 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübünü 2-1 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk golünü Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Diyorakhonk Habıbullaeva 50. dakikada attı. Ünye Kadın Spor Kulübü oyuncusu Ulza Maksuti 85. dakikada skora beraberlik getirdi.

        Maçın 87. dakikasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Valentina Troka, skoru 2-1 yaptı.

        Maçın kalan dakikalarında gol sesi gelmeyince, maç 2-1 Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın galibiyetiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı
        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da nakkaş çift sırt sırta vererek cami duvarlarını süslüyor
        Ordu'da nakkaş çift sırt sırta vererek cami duvarlarını süslüyor
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; k...
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; k...