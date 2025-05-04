Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübünü 2-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübünü 2-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk golünü Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Diyorakhonk Habıbullaeva 50. dakikada attı. Ünye Kadın Spor Kulübü oyuncusu Ulza Maksuti 85. dakikada skora beraberlik getirdi.
Maçın 87. dakikasında Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Valentina Troka, skoru 2-1 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında gol sesi gelmeyince, maç 2-1 Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın galibiyetiyle sona erdi.
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