Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesince, "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde organize edilen etkinlik, davul ve klarnet eşliğinde katılımcıların oyun oynamasıyla başladı.

        Halk oyunları gösterisinin sunulduğu ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı programda, balıkçılar da teknelerle sahile yakın bölgeden geçiş yaptı.

        SOLOTÜRK, etkinlik kapsamında Ordu semalarında 20 dakika gösteri sundu.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere, yüzyıllara dayanan köklü bir geleneğe ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

        Ordu'nun doğasıyla ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Albayrak, denizin ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de böyle güzel bir etkinliğe yüzyıllardır ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Ordu'da liseli Orhan boğuldu, 2 arkadaşı tedaviye alındı (2)
        Ordu'da liseli Orhan boğuldu, 2 arkadaşı tedaviye alındı (2)
        Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        GÜNCELLEME - Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden...
        GÜNCELLEME - Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden...
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi tedavi altına al...
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi tedavi altına al...
        Türkiye'nin bal üretim şampiyonu Ordu'dan bin ton ihracat hedefi
        Türkiye'nin bal üretim şampiyonu Ordu'dan bin ton ihracat hedefi
        Ordu'daki arıcılık enstitüsünde 30 ülkeden gelen arıcılara eğitim verildi
        Ordu'daki arıcılık enstitüsünde 30 ülkeden gelen arıcılara eğitim verildi