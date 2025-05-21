Ordu'da denizde boğulan lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasından sonra Bilkay'ın cenazesi, aynı mahalledeki camiye götürüldü.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile öğrencinin okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Lise öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve A.Ö. Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinde serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kaybolmuştu.