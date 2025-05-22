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        Ordu'da denetimli serbestliğe tabi çocuklara mum yapımı etkinliği düzenlendi

        Ordu'da denetimli serbestliğe tabi çocuklara yönelik mum yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:40
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        Ordu'da denetimli serbestliğe tabi çocuklara mum yapımı etkinliği düzenlendi
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        Ordu'da denetimli serbestliğe tabi çocuklara yönelik mum yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan programa, 3'ü kız olmak üzere 4 çocuk ve anneleri katıldı.

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla kurulan atölyedeki etkinlikte jel mumu yapan çocuklar, el becerilerini geliştirerek mum yapımının inceliklerini öğrendi.

        Zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişime katkıda bulunması için düzenlenen etkinlikte yapılan mumlar, çocuklar ve annelerine hediye edildi.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk de atölyedeki çocuklara başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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