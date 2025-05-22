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        Ordu Valisi Erol, sahipsiz hayvanlar için yapılan bakım merkezlerini incelendi

        Ordu Valisi Muammer Erol, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile doğal yaşam alanlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:22
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        Ordu Valisi Erol, sahipsiz hayvanlar için yapılan bakım merkezlerini incelendi
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        Ordu Valisi Muammer Erol, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile doğal yaşam alanlarında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol'un başkanlığında oluşturulan İl İzleme ve Denetim Komisyonu, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapılmakta olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Doğal Yaşam Alanlarını yerinde ziyaret etti.

        Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki modernizasyon çalışmalar ile yapımına yeni başlanan Doğal Yaşam Alanı inşaatını inceleyen Erol, yapılan çalışmalarla ilgili belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay'dan bilgi aldı.

        Komisyon üyeleri ile Fatsa ilçesine geçen Vali Erol, sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulacak Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Vali Erol, Ünye Belediyesince yapımına başlanacak Ünye Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nı inceledi.

        Sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmeleri, kısırlaştırılmaları, sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak üzere devletin ciddi adımlar attığını belirten Erol, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, yapılan çalışmaları tespit ve denetlemek üzere İl İzleme ve Denetim Komisyonu oluşturduklarını aktardı.

        Komisyonda yer alan kamu kurumu yöneticileriyle Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yürütülen çalışmaları, yapılan düzenlemeleri yerinde görmek istediklerini anlatan Erol, şunları kaydetti:

        "Belediye Başkanlarımızın daha hızlı aksiyon alıp, süreci hızlandırmalarını istiyoruz. Bu konuda biz de kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Ormana ait arazilerin tahsisini en seri şekilde kendilerine yapıyoruz. Diğer bütün bürokratik işlemlerde kendilerine yardımcı oluyoruz. Bizim istediğimiz samimiyetle ve içtenlikle bu işe sahip çıkılmasıdır."

        Galeri
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