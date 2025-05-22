Ordu Valisi Erol, sahipsiz hayvanlar için yapılan bakım merkezlerini incelendi

Ordu Valisi Muammer Erol, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile doğal yaşam alanlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol'un başkanlığında oluşturulan İl İzleme ve Denetim Komisyonu, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapılmakta olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Doğal Yaşam Alanlarını yerinde ziyaret etti.

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki modernizasyon çalışmalar ile yapımına yeni başlanan Doğal Yaşam Alanı inşaatını inceleyen Erol, yapılan çalışmalarla ilgili belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay'dan bilgi aldı.

Komisyon üyeleri ile Fatsa ilçesine geçen Vali Erol, sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulacak Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vali Erol, Ünye Belediyesince yapımına başlanacak Ünye Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nı inceledi.