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        Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın (24) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:21
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        Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın (24) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Fidan için Ünye ilçesindeki Fatih Meydan Camisi'nde düzenlenen törene, babası Şener Fidan ve ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

        Fidan'ın cenazesi, Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahallede aile mezarlığında defnedildi.

        Kocaeli Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Hakan Fidan, arkadaşlarıyla Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Akçay Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Bekar olan ve yıllık izin için memleketi Ordu'ya gelen Fidan'ın 1 yıllık astsubay olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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