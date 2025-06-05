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        Ordu'da kent bayramlaşması düzenlendi

        Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:13
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        Ordu'da kent bayramlaşması düzenlendi
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        Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.

        Vali Muammer Erol, beraberindeki protokol üyeleri ile kurumun yerleşkesinde düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.

        Ordu Valiliği ev sahipliğinde organize edilen program, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.

        Programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar ve il protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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