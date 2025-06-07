Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu

Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 103 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı.

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