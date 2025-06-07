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        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu

        Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de kurban kesimi sırasında yaralanan 286 kişi hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:28
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        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu
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        Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de kurban kesimi sırasında yaralanan 286 kişi hastanelere başvurdu.

        Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı.

        Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 103 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

        Trabzon'da yaralanan 59, Giresun'da 57, Rize'de 39, Gümüşhane'de ise 28 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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