Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nde bayram yoğunluğu

        Ordu'da havaların ısınmasıyla yemyeşil örtüyle kaplanan Gaga Gölü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nde bayram yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da havaların ısınmasıyla yemyeşil örtüyle kaplanan Gaga Gölü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Fatsa ilçesindeki göl, çevresinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Gaga Gölü'nün yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, gölün doğa harikası olduğunu ve görenleri hayran bıraktığını söyledi.

        Toparlak, yaz ayında buranın en çok ziyaret edilen yerler arasında olmasını beklediklerini ifade ederek, Gaga Gölü'nün kent turizmine katkı sunacağını kaydetti.

        Doğal manzarası ve bitki örtüsüyle ilgi gören göl, dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Trabzon ve çevre illerde 497 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Trabzon ve çevre illerde 497 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Ordu'da 119 kişi kurban keserken kendilerini yaraladı
        Ordu'da 119 kişi kurban keserken kendilerini yaraladı
        Dervişoğlu: Bu bayramın huzura katkı sağlamasını temenni ediyorum
        Dervişoğlu: Bu bayramın huzura katkı sağlamasını temenni ediyorum