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        Ordu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 23:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:38
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        Ordu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçenin Yakacık Mahallesi'nde dün sokakta tartıştığı Mesut Aksu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan S.P., jandarma ekiplerince saklandığı evinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 4 çocuk babası Mesut Aksu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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