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        Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor

        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:58
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        Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor
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        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor.

        "Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesince, Ada'nın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü konuldu.

        Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Ada, kuş gözlemcilerinden de ilgi görüyor.

        Çevre düzenleme çalışmaları sonrası Ada ve çevresini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

        Havanın ısınmasıyla Hoynat Adası'nı ziyaret edenler, fotoğraf çekerek manzarayı unutulmaz hale getiriyor. Bazı ziyaretçiler, aileleriyle oturma alanlarında vakit geçiriyor, bazıları da Ada'nın karşısına kurulan salıncakta heyecan dolu anlar yaşıyor.

        - "Hoynat Adası, herkesi kendisine hayran bırakıyor"

        Ziyaretçilerden Yakup Eymen, AA muhabirine, Hoynat Adası'nın doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktığını söyledi.

        Ailesiyle vakit geçirmek için her fırsatta Hoynat Adası'na geldiğini dile getiren Eymen, yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda izleme imkanı bulduklarını ifade etti.

        Eymen, Ada'nın karşısına yapılan dev salıncağın bölgenin cazibesini artırdığını, ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirdiğini dile getirdi.

        Ercan Candan da Ordu'nun turistik mekanlarının çok güzel, bunlardan birisinin de Hoynat Adası olduğunu söyledi.

        İl ve yurt dışından gelen misafirlerine ilk olarak burasını gezdirdiğini anlatan Candan, herkesin hayran kaldığını ve güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

        Elif Naz Eymen de benzeri mekanların gezilerek görülmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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