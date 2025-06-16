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        Ordu'da motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:23
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        Ordu'da motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, U.G. idaresindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet Şarkiye Mahallesi'nde yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu'na (47) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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