Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Ordu kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak." dedi.

Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresinde, Yeniden Refah Partisi'nin, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla siyaset yapanların adresi olduğunu belirtti.

Milletin her şeyden önce geldiğini ifade eden Erbakan, "İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız. Yeniden iktidar olacağız ve bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle, bugün de refahla güldüreceğiz inşallah." dedi.

Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İran'a yapılan bu alçak siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir." diye konuştu.

"İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak" diyen Erbakan, şunları kaydetti: