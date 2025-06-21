Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Yunus P. (32) yönetimindeki 34 EMA 100 plakalı otomobil ile Ayhan S. idaresindeki 55 AF 402 plakalı otomobil, Tabakhane Deresi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan Emine S, Zehra P, Asiye P, Ayşenur K. ve Defne B. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?

        Benzer Haberler

        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi
        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi
        Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü
        Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü
        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak...
        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak...