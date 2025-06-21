Ordu'da cipin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Fatsa'dan Kumru istikametine giden Halit Muharremoğlu (76) idaresindeki yabancı plakalı cip, Kumru ilçe girişinde kontrolden çıkarak bir iş yerinin önünde bekleyen Nadire Irgav (64) ile Ömer Irgav'a (80) çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.