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        Ordu'da cipin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Kumru ilçesinde cipin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:55
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        Ordu'da cipin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Kumru ilçesinde cipin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Fatsa'dan Kumru istikametine giden Halit Muharremoğlu (76) idaresindeki yabancı plakalı cip, Kumru ilçe girişinde kontrolden çıkarak bir iş yerinin önünde bekleyen Nadire Irgav (64) ile Ömer Irgav'a (80) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Nadire Irgav ile Ömer Irgav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cesetler, savcı incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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