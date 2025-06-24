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        Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:52
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        Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yaşar Çelik, 4. kattan yere düştü.

        Çelik'in düştüğünün fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

        Yaşar Çelik, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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