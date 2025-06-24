Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü

Yaşar Çelik, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in düştüğünün fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yaşar Çelik, 4. kattan yere düştü.

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