Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Ordu'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

        Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dikkati çeken kentlerinden Ordu, her sezon olduğu gibi bu sezon da deniz tutkunlarını ağırlıyor.

        Kentte 10 Haziran itibarıyla açılan deniz sezonuyla birlikte Altınordu'da 2, Gülyalı'da ise 1 olmak üzere mavi bayraklı 3 plaj hizmet veriyor.

        Kentte hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar aileleriyle birlikte plajlara gitti.

        Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere kentin farklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Vatandaşlar ve turistler, serinlemek için denize girerken bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

        Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda piknik yaparken bazı çocuklar ise belediyelerin hizmete sunduğu su oyun parklarında keyifli dakikalar geçiriyor.

        Öte yandan bazı vatandaşlar "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinin koylarında ve Timsah Adası çevresinde serinlemeyi tercih etti.

        Kentte 23 plajda Büyükşehir Belediyesi tarafından cankurtaranlık hizmeti veriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü
        Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına...
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına...
        Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz açıldı
        Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz açıldı
        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç...
        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç...
        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı