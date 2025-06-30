Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu

        Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi.

        Ordu Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Perşembe ilçesinde bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan C.G'nin dün beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, C.G'nin ailesiyle görüştü. Aile, C.G'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

        İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından C.G'den alınan böbrekler, karaciğer ve korneaları nakil bekleyen 4 ayrı hastaya nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlam...
        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlam...
        AK Parti'li Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var
        AK Parti'li Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Ordu'da "Yarınlar için Teşkilat" pro...
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Ordu'da "Yarınlar için Teşkilat" pro...
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...
        Ordu'da "Bilim Kafe" etkinliğinde balık atıklarının gübreye dönüşümünün etk...
        Ordu'da "Bilim Kafe" etkinliğinde balık atıklarının gübreye dönüşümünün etk...
        Ordu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı