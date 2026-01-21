Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler İ.K, R.E, F.S, E.Y. ve U.G. gözaltına alındı.

        Aramalarda 22 gram esrar, 45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Ordu'da sömestir tatilinde çocukların kar keyfi
        Ordu'da sömestir tatilinde çocukların kar keyfi
        Ordu'da sömestr tatilinde çocukların kar keyfi
        Ordu'da sömestr tatilinde çocukların kar keyfi
        Mili atıcı Cevat Karagöl, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor
        Mili atıcı Cevat Karagöl, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor
        Ordu'da trafik güvenliği için denetimler sürüyor
        Ordu'da trafik güvenliği için denetimler sürüyor
        Yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlaşan vatandaş, hastaneye ulaştırıldı
        Yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlaşan vatandaş, hastaneye ulaştırıldı
        Ordu'da kardan çatısı çöken ağıldaki 7 koyun öldü
        Ordu'da kardan çatısı çöken ağıldaki 7 koyun öldü