Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler İ.K, R.E, F.S, E.Y. ve U.G. gözaltına alındı. Aramalarda 22 gram esrar, 45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.