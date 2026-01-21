Mili atıcı Cevat Karagöl, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor

HAYATİ AKÇAY - Türkiye'yi dört kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, beşinci kez katılmak istediği organizasyonda madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.



Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Cevat Karagöl, Türkiye'yi 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil etti.



Paralimpik oyunlarında henüz madalyaya ulaşamayan 56 yaşındaki Karagöl, 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek organizasyonda derece elde etmek istiyor.



Cevat Karagöl, bu yıl düzenlenecek ve paralimpik oyunlarına kota veren turnuvalar öncesi antrenmanlarını Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda sürdürüyor.



Milli atıcı Cevat Karagöl, AA muhabirine, milli takıma seçildiği 2004'ten beri Türkiye'yi birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda temsil ettiğini söyledi.



Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları olmak üzere çok sayıda madalya bulunduğunu belirten Karagöl, Pekin, Londra, Rio ve Paris'te düzenlenen paralimpik oyunlarına da katıldığını aktardı.









- "Her gün antrenman yaparak bu yarışmalarda iyi olabilmek için çalışıyoruz"





Karagöl, paralimpik oyunlarına zorlu süreçlerden sonra katılma hakkı elde edildiğini anlatarak, "Her gün antrenman yaparak bu yarışmalarda iyi olabilmek için çalışıyoruz. Aslında süreç çok zorlu ve zahmetli." dedi.



Türk bayrağını temsil etmek için bu meşakkatli sürece katlandığına işaret eden Karagöl, "Gittiğimiz her yarışmada madalya kazanmak ve kupa kaldırmak bizim için en büyük mutluluk ve gurur. Biz de bu gururu ülkemize yaşatmak için elimizden geleni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Karagöl, Dünya Şampiyonası'nın da Eylül 2026'da yapılacağını belirterek, "Hedefim ilk olarak bu yarışmayla kotayı alarak 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazanmak. Aksi durumda ise sonraki yarışmalarda istediğimiz kotayı alabilmek." ifadelerini kullandı.









- "Madalya hedefi heyecanımı diri tutuyor"



Cevat Karagöl, daha önce katıldığı paralimpik oyunlarında madalyayı kıl payı kaçırdığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Kaçırdığım madalyayı Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda almak istiyorum. Yaşımın ilerlemesi nedeniyle belki benim için de son olimpiyat olabilir. Ama madalya hedefi antrenman ve diğer yarışmalarda heyecanımı diri tutuyor. Bundan dolayı öncelikle hedefim, rengi ne olursa olsun paralimpik madalyası kazanmak. Şayet bu madalyanın rengi altın olursa en iyisi olur."



Pes etmeyen bir sporcu olduğunun altını çizen Karagöl, şunları kaydetti:



"Pes etmek benim hayatımın hiçbir evresinde yok. Milli takıma ilk seçildiğimde 33 yaşındaydım. Kazandığım tüm başarıları 33 yaşından sonra elde ettim. Atıcılıkla birlikte özdeşleştiğim bir sporu gördüm. Mental yönü yüksek ve karakterime uygun. En ufak bir yarışma olsa bile mutlaka başarı isterim. Bu nedenle milli takımda yer alıyorsam gecemi gündüzüme katarak en iyi şekilde, en iyilerin arasında yer almayı hedeflerim. Bu benim karakterimdir. Kararlı ve azimli bir sporcuyum. Paralimpik madalyası alana kadar gece gündüz çalışacağım. Devletimizin tüm imkanları bizim için var. Bu anlamda elimizden ne geliyorsa yapacağız."



Karagöl, gençlere ve geleceğe örnek olmak adına atıcılıkta mesai harcamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

