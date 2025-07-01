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        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:23
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        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Perşembe ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.A. ve B.D. bıçakla, mahallenin muhtarı Sezai Aydın ile B.A, N.A. ve O.A. ise silahla ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        K.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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