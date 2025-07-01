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        Ordu'da tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandı

        Ordu'da, 2025 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına iki ilçede başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:41
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        Ordu'da tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandı
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        Ordu'da, 2025 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına iki ilçede başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, beraberindeki Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

        Yılmaz, gazetecilere, komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 kurumdan temsilcinin katılımıyla oluşturduklarını söyledi.

        Tahmini rekoltenin belirlenmesi amacıyla Altınordu ve Gülyalı ilçelerinden başlanan çalışmalara sahil kesiminin ardından orta ve yüksek kesimlerde devam edileceğini belirten Yılmaz, il genelinde 400 noktada fındık dallarında sayım yapılarak rekolte için en gerçekçi sonuca ulaşmaya gayret göstereceklerini vurguladı.

        Çalışmanın sonucunu 18 Temmuz itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bildireceklerini kaydeden Yılmaz, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yılmaz, il genelinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sayesinde önemli oranda iyileşme sağlandığını da sözlerine ekledi.

        Soydan ise rekolte tespit çalışmalarının teknik ekiplerce yapıldığını anlatarak, "Rekolte belirleme ekipleri, bahçelerde bizzat dallarda çotanak sayımı yaparak gerçekleştiriyor. Bu aşamada çotanakların boş ve doluluk oranları tespit ediliyor. Ayrıca fındıkta küllenme ve kahverengi kokarcanın vermiş olduğu zararlar bu süreçte inceleniyor ve rapor ediliyor." dedi.

        En gerçekçi rekoltenin saha çalışmasıyla ortaya konulabileceğine işaret eden Soydan, "Fındık rekolte belirleme çalışması masa başında değil, fındık bahçesinde olur. Ekipler, özverili çalışma yaparak bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçeğe en yakın rekolte, bu çalışma sonrası ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

        Soydan, bahçelerde kahverengi kokarcanın "yok" denecek kadar az gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl rekolte tespiti sırasında çok sayıda kokarcaya rastladık ancak bu sene neredeyse görülmedi." ifadelerini kullandı.

        Fındık hasat sezonuna kısa süre kala hassas bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Atakan Akça da tespit sonrası tahmini rekoltenin Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

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