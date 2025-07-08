Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

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