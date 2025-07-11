Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Akyazı Mahallesi sahilinden denize giren Afgan uyruklu H.T, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde yapılan aramada bulunan çocuk, sudan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
H.T, hastanede hayatını kaybetti.
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