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        Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Ordu, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretlerinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:25
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        Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
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        Ordu, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretlerinde bulunuldu.

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Muammer Erol'un şeref defterini imzaladığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldığı programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri katıldı.

        - Bayburt

        Genç Osman Şehitliği'nde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Öte yandan, Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        - Artvin

        Artvin'de, Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarette Vali Turan Ergün beraberinde Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kablay, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, gazi ve şehit aileleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Ziyaretin ardından Artvin Merkez Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

        -Gümüşhane

        Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal'ın katılımıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Öte yandan, Gümüşhane Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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