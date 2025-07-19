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        Ordu'da bilyalı arabalar yarıştı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 2. BİLYAFORM Bilyalı Araba Yarışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:29
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        Ordu'da bilyalı arabalar yarıştı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 2. BİLYAFORM Bilyalı Araba Yarışı yapıldı.

        Ünye Belediyesince organize edilen festival kapsamında Asarkaya Kent Ormanı yolu üzerindeki 200 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlara 15 yarışçı katıldı.

        Yarışçıların parkurda hız ve denge mücadelesi verdiği etkinlikte Muharrem Kılıçarslan birinci, İskender Dalgıç ikinci, Ahmet Som ise üçüncü oldu.

        Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye girenlere madalyalarını Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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