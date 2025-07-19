Kıbrıs gazisi Şahin Demirci, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Demirci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ünye Kaymakam Vekili ve Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve vatandaşlar katıldı.

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