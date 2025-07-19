Ordu'da 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi.

Festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı programda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de vatandaşlarla horon oynadı.

Güler, buradaki konuşmasında, Çambaşı'nın göz bebekleri olduğunu dile getirerek, "Hem kültürel hem de geleneksel olarak büyük bir çekim merkezi. Bu yıl 22'incisi düzenleniyor. Coşku burada üst seviyede. Hem ekonomik hem turizm olarak önemli bir festival." dedi.

Kültürel etkinliklerle coşkunun daha da arttığını söyleyen Güler, "Bu sevgiden öte bir sevda. Yayla şenlikleri bizim sevdamız. Burada hep birlikte neşeyi, huzuru ve mutluluğu paylaşıyoruz. Aynı zamanda esnafımızın işleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yöresel anlamda yapılan en iyi peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." diye konuştu.