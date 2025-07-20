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        Ordu'da "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:47
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        Ordu'da "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi.

        Festivalin ikinci gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla dün yapılan en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

        Müzik eşliğinde horon oynanan festival, sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Asım Aköner, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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