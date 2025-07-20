Ordu'da "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi

Festivalin ikinci gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla dün yapılan en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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