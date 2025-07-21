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        Ordu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:57
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        Ordu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki eğlence mekanında, O.A. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.A, tabancayla S.Ş'yi ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        S.Ş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli O.A, olayda kullandığı silahla Giresun'da yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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