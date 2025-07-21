Ordu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki eğlence mekanında, O.A. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.A, tabancayla S.Ş'yi ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
S.Ş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli O.A, olayda kullandığı silahla Giresun'da yakalandı.
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